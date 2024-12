De moord op Cecchettin leidde tot grote woede in Italië en bracht een landelijke discussie op gang over geweld dat door mannen tegen vrouwen wordt gebruikt. Bij femicide speelt het gender van het vrouwelijke slachtoffer een rol in het motief van de dader.

De 22-jarige studente werd in november vorig jaar als vermist opgegeven toen ze niet meer was teruggekeerd nadat ze met haar ex-vriend Filippo Turetta op pad was gegaan. Videobeelden die zijn gemaakt met camera’s in de buurt van Cecchettins huis legden vast hoe Turetta haar met geweld te lijf ging en haar in de kofferbak van zijn auto stopte. Het lichaam van Cecchettin werd een week later gevonden in een ravijn, met meer dan zeventig steekwonden in haar hoofd en nek. Turetta werd een dag later gearresteerd in Duitsland, na een dagenlange zoektocht die de Italiaanse krantenkoppen domineerde.

Cecchettins familieleden spraken zich uit tegen de volgens hen seksistische cultuur in Italië, die een voedingsbodem zou zijn voor geweld tegen vrouwen. In meerdere Italiaanse steden vonden grote demonstraties plaats waarin werd opgeroepen tot culturele verandering. Het Italiaanse parlement nam na de dood van de jonge vrouw een pakket maatregelen aan om vrouwen beter te beschermen.

De meest voorkomende vorm van femicide is wanneer een vrouw wordt gedood door haar partner of ex-partner. Er werden vorig jaar zeker 43 van dergelijke moorden gepleegd in Italië.