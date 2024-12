Shell gewild op Damrak na deal met Qatar voor lng aan China

De leveringen aan China door Shell beginnen in januari. Financiële details van de overeenkomst en de looptijd van het contract werden niet gedeeld door staatsbedrijf QatarEnergy. Energieminister Saad al-Kaabi van Qatar, die QatarEnergy leidt, noemde Shell daarbij een betrouwbare partner en zei dat de deal zal helpen om aan de gasvraag van de klanten van Shell in China te voldoen.

De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 889,92 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 870,16 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot ongeveer 0,6 procent.

ASML stond bovenaan de AEX met een 2,1 procent hogere koers. De Franse zakenbank BNP Paribas Exane heeft een adviesverhoging gegeven voor het aandeel. Daarmee stijgt het aandeel van ASML voor de tweede dag op rij. Maandag liet de chipmachinefabrikant weten dat de exportbeperkingen die de Verenigde Staten maandag naar buiten brachten tegen de chipindustrie in China „geen directe materiële impact” hebben op de resultaten van ASML dit jaar. Het bedrijf zei ook te verwachten dat de impact voor 2025 binnen de eerder afgegeven marges valt. Branchegenoot Besi klom 1,8 procent en ASMI 0,1 procent.

NN Group daalde 2,3 procent en eindigde daarmee onderaan de AEX. Zakenbank Kepler Cheuvreux heeft de verzekeraar van de kooplijst gehaald.

In de MidKap daalde Just Eat Takeaway 3,1 procent, nadat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl maandag nog bovenaan de index stond. Just Eat kondigde aan na 9 december te stoppen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf naar eigen zeggen de efficiëntie verhogen en zich meer richten op de winstgevendheid op de lange termijn.

AkzoNobel steeg verder met 1 procent. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan heeft de verffabrikant op de kooplijst gezet.

Prosus daalde 0,4 procent, nadat het aandeel maandag nog was gestegen. De techinvesteerder zag de nettowinst in de zes maanden tot en met september sterk stijgen dankzij het verkopen van aandelen van bedrijven waarin het belangen heeft.

De euro was 1,0513 dollar waard, tegen 1,0486 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 70,02 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 73,68 dollar per vat.