KLM vliegt vanaf Schiphol meerdere keren per week van en naar hoofdstad Seoul. De eerstvolgende vlucht staat gepland voor woensdagavond om 21.00 uur. „Er wordt nu gekeken wat daarmee gaat gebeuren. We monitoren 24/7 of vluchten wel of niet door kunnen gaan en dat geldt ook voor deze vlucht”, licht de woordvoerder toe. Uiterlijk woensdagochtend verwacht hij te kunnen zeggen of de vlucht doorgaat of niet.