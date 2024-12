Krr

In de huidige coalitie hangt NSC soms graag even buiten boord. De christelijke partijen profiteerden daar vorige week van. Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting ging het onder meer over het nog niet ingediende wetsvoorstel over toezicht op het informeel onderwijs. CDA, SGP en ChristenUnie vrezen de komst van een „zondagsschoolpolitie”.

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder voelde zijn NSC-collega Jelle Soepboer stevig aan de tand. De conclusie was dat Soepboer met Ceder nog eens serieus wil kijken of de onderwijsinspectie wel de geëigende instantie is om het informeel onderwijs te gaan controleren. „Als er al toezicht zou moeten komen, dan zou het zich op excessen moeten richten”, zei Soepboer.

De NSC’er liet zich ontvallen dat hij vroeger zelf ook op de zondagsschool had gezeten en dat hij daar positief op terugkeek. Nieuwsgierig informeerde Ceder welke liedjes Soepboer daar leerde. „We kunnen er wel een paar zingen naderhand”, zei die daarop.

Ceder zou dat wel leuk vinden en voorzichtig zette Soepboer in: „Zit je deur nog op slot?” Ceder deed ook mee: „Is je deur nog op slot. Krr, krr, krr.” Om af te sluiten met: „Prachtig. Geweldig. Dat dit ook in de Handelingen komt, te mooi!”

NSC’er Aant Jelle Soepboer (r.) schudt de hand van Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. beeld ANP, Remko de Waal

Plagiaat

Staatssecretaris Vicky Maeijer (38) heeft bij de PVV een glanzende carrière achter de rug. Als 19-jarige studente Internationaal en Europees recht meldde ze zichzelf aan als stagiaire bij de net opgerichte partij om te helpen bij het opzetten van een campagne.

Na haar stage kon ze aan de slag als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Ook belandde ze in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in het Europees Parlement. In 2017 maakte ze de overstap naar de Tweede Kamer en sinds juli dit jaar is ze staatssecretaris.

Door toedoen van BNR Nieuwsradio dreigt er op die glanzende loopbaan een kras te komen. Volgens de nieuwszender kopieerde Maeijer in 2009 bij het schrijven van haar masterscriptie honderden passages uit bestaande teksten. De helft van het 69 pagina’s tellende document is volgens BNR „vrijwel woord voor woord overgeschreven”.

Maeijer is zich van geen kwaad bewust: „Het schrijven van mijn scriptie heb ik te goeder trouw en met de beste intenties gedaan.” De rechtenfaculteit in Rotterdam, waar Maeijer afstudeerde, gaat de scriptie onder de loep nemen.

Premier Schoof sprak vorige week vrijdag de hoop uit dat Maeijer in zijn kabinet kan blijven. Dat is een mooie wens, maar als uit het onderzoek blijkt dat Maeijer plagiaat pleegde en haar academische titel moet inleveren, is het moeilijk voorstelbaar dat ze aanblijft.

Agenda

De Tweede Kamer behandelt dinsdag en woensdag onder meer de begroting van Defensie. Donderdag stemt de Kamer over alle begrotingen.