„De aanstaande verhoging van de kansspelbelasting raakt JVH Gaming zwaar en structureel. De directie heeft moeten concluderen dat bijna 30 procent van de vestigingen niet langer levensvatbaar is”, stelt de onderneming. JVH Gaming zegt ook last te hebben van stijgende kosten, zoals hogere huren en energierekeningen, het fors gestegen wettelijke minimumloon en de nadelige gevolgen van de hogere inflatie. Ook de hogere rentestand en „een sterk toegenomen regeldruk” spelen het bedrijf parten.

Bijna de helft van de ruim veertig vestigingen van Flash Casino wordt gesloten. Het merk Flamingo Casino, dat in 2018 door JVH is overgenomen, verdwijnt helemaal uit het straatbeeld.

Hoeveel banen er verdwijnen is vooralsnog niet bekend. „We zijn nog in gesprek met de medewerkers die het betreft en we voeren graag eerst deze persoonlijke gesprekken, voordat we hier verdere uitspraken over doen. We kunnen daarom helaas geen aantallen geven”, aldus een woordvoerder. Bij het bedrijf werken ongeveer 1250 mensen.