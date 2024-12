Op Black Friday trokken mensen 18,9 miljoen keer hun betaalpas en pinden zij daarmee voor 558 miljoen euro. Vorig jaar lag dat aantal en bedrag op respectievelijk 20,3 miljoen keer en 604 miljoen euro. Op Cyber Monday lag het aantal transacties aan de pinautomaat op 13,6 miljoen voor een bedrag van 321 miljoen euro, tegen 337 miljoen euro verspreid over 14,4 miljoen pinbetalingen in 2023.

Op sommige dagen werd afgelopen week bovendien tot wel 15 procent minder vaak gepind ten opzichte van een normale dag. Zo vinden er op een reguliere vrijdag doorgaans 19,4 miljoen pintransacties plaats, op een normale maandag wordt er 16,3 miljoen keer gepind.

Het vaakst werd afgelopen week gepind op zaterdag, in totaal 19,4 miljoen keer. Dat was 5 procent minder in vergelijking met een reguliere zaterdag en 10 procent minder in vergelijking met vorig jaar. Op die dag werd ook voor het hoogste bedrag gepind, volgens de Betaalvereniging Nederland naar schatting 581 miljoen euro.

Eerder op de dag werd al bekend dat consumenten ook online minder betalingen hebben gedaan tijdens Black Friday en Cyber Monday. Volgens iDEAL werden op Cyber Monday, waarbij vooral webwinkels met kortingsacties komen, zo’n 5,10 miljoen betalingen gedaan. Dat waren er 5,12 miljoen vorig jaar. Op Black Friday ging het dit jaar om 5,82 miljoen betalingstransacties. Dat waren er een jaar terug nog 7,13 miljoen.