Oekraïne geeft al maanden langzaam maar zeker terrein prijs aan de Russische invasietroepen. De roep om vredesoverleg klinkt luider. Maar Oekraïnes NAVO-bondgenoten denken heel verschillend over de prijs die Oekraïne zou moeten betalen en in hoeverre zij het land in de toekomst zouden moeten beschermen. En bovenal of Oekraïne, of ten minste het onbezette deel daarvan, ooit lid zou kunnen worden van de westerse militaire alliantie. De nauwste medestanders van Oekraïne vrezen dat het land gedwongen wordt tot te grote concessies, bijvoorbeeld door de aankomende Amerikaanse president Donald Trump.

Rutte wil voorlopig van die splijtende discussie af. Hij gaat niet in op vragen over vredesoverleg en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. „Ik ga dit heel stevig zeggen. Oekraïne heeft niet meer ideeën nodig over hoe een vredesproces eruit zou kunnen zien. Zorg ervoor dat Oekraïne beschikt over wat het nodig heeft om een sterke positie te krijgen wanneer die vredesbesprekingen beginnen. Ik zou zeggen: meer militaire hulp en minder discussies” over een vredesproces, zei hij voor aanvang van een vergadering met de buitenlandministers van de 32 NAVO-landen.

De Nederlandse secretaris-generaal haalde de herinnering op aan een vermaarde uitspraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de eerste uren na de Russische invasie, bijna drie jaar geleden. „Toen enkele landen hem een vliegtuig aanboden om hem in veiligheid te brengen in Polen, zei hij: ik heb geen lift nodig, maar munitie.” Oekraïne heeft „volstrekt gelijk” dat het om meer luchtverdediging vraagt nu het hartje winter zonder stroom en verwarming dreigt te raken door onophoudelijke bombardementen.

Rusland geeft ook geen enkel signaal dat het werkelijk bereid is om vredesoverleg aan te knopen, stelt Rutte. Ook al verliest het grote aantallen militairen doordat ze sneuvelen of gewond raken. „We denken nu aan 700.000 in plaats van de 600.000 die we eerder noemden.”

Trump zei eerder de oorlog in Oekraïne in een etmaal te kunnen beëindigen. Dat leidde tot bezorgdheid op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Rutte hamert er sinds zijn aantreden bij zelfverklaard dealmaker en ‘winnaar’ Trump op dat „een slechte deal” dreigt als Oekraïne als onderliggende partij vredesonderhandelingen ingaat.