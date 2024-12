China verbiedt export germanium en gallium naar VS

Grondstoffen zoals gallium, germanium, antimoon en andere superharde materialen mogen in principe niet naar Amerika worden geëxporteerd, zei het Chinese ministerie van Handel dinsdag in een verklaring. China beperkte eerder dit jaar al de export van het metaal antimoon, dat veel wordt gebruikt in munitie en andere militaire toepassingen zoals nachtkijkers, infraroodsensoren en laserrichtapparatuur. Met de beperkingen wil China de nationale veiligheid beschermen.

Behalve voor wapens wordt antimoon ook gebruikt als brandvertrager in kunststoffen en textiel en in bijvoorbeeld glas, keramiek en verf. Vorig jaar legde China al de export van onder meer gallium en germanium aan banden. Die grondstoffen worden gebruikt voor de productie van halfgeleiders, zonnepanelen en elektrische voertuigen. Door de exportbeperkingen zijn de prijzen voor deze metalen flink gestegen.

Exportbeperkingen kennen veel verschillende vormen, zoals quota, extra heffingen of strenge vergunningsvoorwaarden. Bij exportcontroles wil de Chinese overheid weten wie de klant is en voor welke toepassingen de grondstof wordt gebruikt om goedkeuring te verlenen aan de uitvoer. Het omzeilen van de controles wordt streng gestraft.