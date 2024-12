De Oskil stroomt vanuit Rusland naar Oekraïne en gaat onder meer langs het belangrijke logistieke knooppunt Koepjansk. Daar in de omgeving wordt de laatste weken veel gevochten. De Russische krijgsmacht zei eerder al voet aan de grond te hebben gekregen in een buitenwijk van Koepjansk. In de stad ligt een brug voor wegverkeer en een spoorbrug over de Oskil.

Volgens Oekraïne staat de westelijke oever van de rivier nog steeds volledig onder Oekraïense controle. Militaire bloggers meldden eerder dat de Russen de Oskil probeerden over te steken bij het dorp Novomlynsk.