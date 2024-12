FT: Rutte waarschuwde Trump voor slecht vredesakkoord Oekraïne

In het interview dat maandagavond verscheen, zegt Rutte dat het verdiepen van de banden tussen tegenstanders van Amerika de VS in gevaar brengt. De waarschuwing vormde onderdeel van een pleidooi bij de aankomende Amerikaanse president om bij de NAVO te blijven en Oekraïne te blijven steunen. Rutte sprak met Trump tijdens een bezoek in Florida op 22 november.

Rutte wees op de risico’s van het feit dat Rusland rakettechnologie levert aan Noord-Korea en geld geeft aan Iran. In een duidelijke verwijzing naar Taiwan zei Rutte bovendien dat de Chinese president Xi Jinping „in de toekomst misschien ideeën krijgt over iets anders” als er geen goede vredesdeal voor Oekraïne wordt uitonderhandeld. Westerse landen vrezen dat Russisch succes in Oekraïne China zal aanmoedigen Taiwan in te lijven.

„We kunnen geen situatie hebben waarin Kim Jong-un, de Russische leider, Xi Jinping en Iran elkaar een high five geven, omdat we een deal hebben gesloten die niet goed is voor Oekraïne”, zegt Rutte tegen de FT. „Want op de lange termijn zal dat een ernstige bedreiging zijn voor de veiligheid, niet alleen voor Europa, maar ook voor de VS.”

De mensen die Trump aanstelt om het Oekraïne-beleid vorm te geven, geven Rutte wel goede moed, zegt hij in een interview met De Telegraaf. De nieuwe buitenlandminister en veiligheidsadviseur van de president staan niet bekend als toegeeflijk jegens Rusland. „Dit zijn mensen met ervaring die zich realiseren dat je tot een goede deal moet komen en dat een slechte deal een directe bedreiging vormt voor de hele westerse wereld.”

Maar Europese bondgenoten zullen hoe dan ook meer moeten besteden aan hun eigen veiligheid, onderstreept Rutte opnieuw. De huidige afspraak om voor Defensie 2 procent van de nationale begroting uit te trekken is „echt niet genoeg”. Een „flintertje” inleveren aan zorg, pensioenen of sociale zekerheid „zal ongetwijfeld effect hebben op je welvaartsbeleving. Daar staat tegenover dat je wel veilig bent”.

Hoe hoog de nieuwe norm zou moeten worden, wil Rutte nog niet zeggen.