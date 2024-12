Dit en vorig jaar heeft de bouw last gehad van de hoge rente, het volle stroomnet, beperkte stikstofruimte, gestegen bouwkosten en personeelstekorten. Maar de behoefte aan nieuwbouwhuizen is er wel en de bouw daarvan komt volgend jaar weer wat op gang, denkt ABN AMRO.

De bouwsector krimpt in 2024 met 2 procent, maar groeit in 2025 weer licht met 0,5 procent. Dat herstel zet in 2026 door, dan groeit de bouw met 3 procent, aldus de bank. Dat jaar trekt naar verwachting ook de productie in de installatiebranche en de bouwmaterialenindustrie aan.

De woningbouw veert pas in 2026 weer op, voorziet ABN AMRO verder. Dat komt ook doordat de markt voor het renoveren van huizen groeit en die markt vertegenwoordigt volgens de bank de helft van de woningbouw. Die groei is vooral te danken aan plannen van woningcorporaties om huizen te verduurzamen. Ook de groter wordende vraag naar nieuwbouw draagt bij aan de verwachte groei in 2026.