De Amerikaanse serverfabrikant maakte maandag bekend dat uit een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering is gebleken dat er geen bewijs van wangedrag door het management of de raad van bestuur is vastgesteld. Wel raadde de onderzoekscommissie Super Micro Computer aan nieuwe financiële en juridische topfunctionarissen aan te stellen, onder wie een nieuwe financiële topman. Het bedrijf miste in augustus de deadline om een financieel verslag in te dienen, waarna accountant Ernst & Young (EY) opstapte. Het accountantskantoor maakte zich zorgen over het bestuur en de transparantie van Super Micro Computer.

De S&P 500 eindigde 0,2 procent hoger op 6047,15 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot 1 procent in de plus op 19.403,95 punten. De Dow-Jonesindex daalde daarentegen 0,3 procent tot 44.782,00 punten.

Maandag kwamen nieuwe cijfers over de economie van de Verenigde Staten naar buiten. Daaruit bleek dat de productieactiviteit in de grootste economie van de wereld in november wel is gekrompen, maar minder dan verwacht.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo komen er dinsdag cijfers over het aantal openstaande vacatures in oktober naar buiten. Vrijdag volgt het belangrijke banenrapport van de overheid over de maand november, waarin cijfers worden gemeld over de banengroei en werkloosheid.

Tesla steeg 3,5 procent. Analisten van investeringsbank Roth MKM hebben het aandeel van de elektrische autofabrikant op de kooplijst gezet.

Intel zakte 0,5 procent. De chipfabrikant kondigde het vertrek van topman Pat Gelsinger aan per 1 december. Volgens Intel gaat hij met pensioen, maar ingewijden zeiden tegen persbureau Bloomberg dat hij werd gedwongen te vertrekken. De raad van bestuur zou het vertrouwen in zijn plannen zijn verloren om marktaandeel terug te winnen en het gat in marktaandeel met Nvidia te verkleinen.

De euro was 1,0498 dollar waard, tegen 1,0486 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 68,18 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 71,93 dollar per vat.