Apple aangeklaagd: werknemers bespioneerd en het zwijgen opgelegd

De klacht werd ingediend door Amar Bhakta, een medewerker in digitale reclame bij Apple. Hij stelt dat het bedrijf werknemers verplicht software op hun persoonlijke apparaten te installeren die het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot e-mails, fotobibliotheken, gezondheidsgegevens en andere privé-informatie.

Daarnaast wordt Apple ervan beschuldigd geheimhoudingsregels op te leggen die werknemers verbieden om arbeidsomstandigheden te bespreken, ook met de media. Ook zou het niet toegestaan zijn dat werknemers zich bezighouden met wettelijk beschermde klokkenluidersactiviteiten.

Bhakta, die sinds 2020 bij Apple werkt, stelt dat hij niet over zijn werk mocht praten in podcasts en werd opgedragen om informatie over zijn arbeidsomstandigheden van zijn LinkedIn-profiel te verwijderen. „De toezichtpraktijken en beleidsregels van Apple ontmoedigen en beperken werknemers onrechtmatig in hun vrijheid van meningsuiting, klokkenluiden en mobiliteit op de arbeidsmarkt”, aldus de aanklacht.

Een woordvoerder van Apple laat weten dat de claims in de rechtszaak ongegrond zijn. „Onze werknemers worden jaarlijks getraind op hun recht om over arbeidsomstandigheden te praten”, aldus het bedrijf. „Bij Apple richten we ons op het creëren van de beste producten en diensten ter wereld en werken we aan de bescherming van de uitvindingen die onze teams ontwikkelen voor klanten.”