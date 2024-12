Oppositie nog niet te spreken over ‘schamel’ onderwijsvoorstel

Binnenland

De meeste oppositiepartijen die onderhandelen over de onderwijsbegroting zijn niet te spreken over het openingsvoorstel waarmee de regeringscoalitie maandag is gekomen. Verschillende partijen noemen het bod „schamel”. Het nieuwe plan is om 363 miljoen van de 2 miljard euro aan geplande bezuinigingen terug te draaien en dat kan op weinig enthousiasme rekenen, zeggen ingewijden. Het ‘monsterverbond’ van oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 had zelf voorgesteld om 1,3 miljard euro aan bezuinigingen te voorkomen.