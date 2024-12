Het bezoek van de 82-jarige Biden moet meerdere dagen duren. Hij gaat spreken bij het nationale slavernijmuseum in Luanda. Ook reist hij af naar de stad Lobito om de aandacht te vestigen op Amerikaanse investeringen in de regio.

De Democraat is volgens Amerikaanse media de eerste zittende Amerikaanse president die Angola bezoekt. De VS wedijveren in de regio met China om invloed.

De reis dreigt te worden overschaduwd door de gratie die Biden verleende aan zijn zoon Hunter. Journalisten hadden tijdens de vlucht meer vragen over dat besluit dan over investeringen in Afrika.

Biden had steeds volgehouden dat hij Hunter geen gratie zou verlenen, maar deed dat uiteindelijk toch. Zijn zoon was onder meer schuldig bevonden aan het opgeven van valse informatie over zijn drugsgebruik bij de aankoop van een vuurwapen.

De laatste Amerikaanse president die Sub-Saharaans Afrika, de landen ten zuiden van de Sahara, bezocht was Barack Obama in 2015. Biden bezocht in 2022 wel het noordelijke deel van het continent. Hij ging toen naar een klimaattop in Egypte.

Biden zit in de laatste weken van zijn presidentschap. De Republikein Donald Trump betrekt volgende maand het Witte Huis.