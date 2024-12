Campers vliegen de deur uit, 2024 wordt op een na beste jaar ooit

Adria, Hymer en Knaus zijn de populairste campermerken. Vrijwel alle nieuwe campers rijden op diesel. In totaal telt Nederland inmiddels meer dan 200.000 kampeerauto’s. Dit betekent een verdubbeling vergeleken met acht jaar geleden.

De verkoop van nieuwe caravans is dit jaar met meer dan 6 procent gestegen, tot bijna 7000 exemplaren. Hierdoor komt het totale aantal caravans in ons land op meer dan 422.900 stuks. „De jarenlange, geleidelijke daling in het aantal caravans, veelal ten gunste van de groei in campers, is nu echt ten einde gekomen. Het totaal groeit zelfs weer en dat kenmerkt de populariteit van kamperen”, zegt KCI-voorzitter Roel Reineman in een toelichting.

Volgens hem werden oudere caravans voorheen gesloopt of geëxporteerd. „Nu is daar ook binnen Nederland gewoon weer heel veel vraag naar”, constateert Reineman.