Chipbedrijven herstellen op Damrak na nieuwe exportbeperkingen VS

Onder meer ASMI (plus 0,1 procent) zal volgens ingewijden waarschijnlijk de gevolgen van de beperkingen ervaren. De VS willen met de nieuwe restricties voorkomen dat China de nieuwste chips kan gebruiken voor militaire doeleinden. China heeft aangekondigd zich flink te verzetten tegen de maatregelen.

De AEX-index eindigde 0,7 procent hoger op 887,65 punten. De MidKap klom 0,1 procent naar 871,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,6 procent.

AkzoNobel was de grootste stijger in de AEX met een koerssprong van 4 procent. De verffabrikant werd door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan op de kooplijst gezet.

Just Eat Takeaway klom 4 procent, goed voor de eerste plek in de MidKap. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl meldde na 9 december te stoppen in Frankrijk. Daarmee wil Just Eat naar eigen zeggen de efficiëntie verhogen en zich meer richten op de winstgevendheid op de lange termijn.

Prosus klom 2 procent na de publicatie van de definitieve halfjaarcijfers. De techinvesteerder zag de nettowinst in de zes maanden tot en met september sterk stijgen dankzij het verkopen van aandelen van bedrijven waarin het belangen heeft.

Verder ging de aandacht van beleggers uit naar Europese autofabrikanten. In Parijs zakte autoconcern Stellantis 6,7 procent. Topman Carlos Tavares verlaat het moederbedrijf van onder meer Opel, Fiat, Peugeot, Citroën en Jeep. Tavares lag onder vuur na een winstwaarschuwing en liet eerder al weten begin 2026 met pensioen te gaan.

De euro was 1,0486 dollar waard, tegen 1,0548 dollar vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 67,77 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 71,56 dollar per vat.