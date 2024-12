Brug bij Lochem opnieuw in elkaar gezet na noodlottig ongeval

Op 21 februari viel tijdens de opbouw een van de brugbogen uit de takels van een kraan. Daardoor kwamen twee mensen op de bouwplaats om het leven, een Belg en een Pool. Twee anderen raakten gewond. De bouwlocatie was na het ongeval twee maanden gesloten, zodat de Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek konden doen op de ‘plaats delict’.

Eind april werd het terrein weer vrijgegeven. De provincie Gelderland en bouwbedrijf BAM konden het werk daarna hervatten. Alle delen van de 140 meter lange en 25 meter hoge Nettelhorsterbrug zijn bouwkundig onderzocht. De stukken die onherstelbaar beschadigd raakten bij het ongeval, zijn opnieuw gefabriceerd. De overspanning van de brug die over het Twentekanaal in de Achterhoek komt te liggen, bestaat uit vijf delen: vier zogenoemde boogbenen en een verbindende ‘strik’ in het midden.

Al die delen worden op de kant in elkaar gezet. In het voorjaar van 2025 komt het bouwwerk dan over het water te liggen. Naar verwachting gaat de Nettelhorsterbrug, die deel uitmaakt van de nieuwe provinciale weg N346 tussen de Achterhoek en de A1, aan het eind van de zomer open voor verkeer.

De onderzoeken van de Arbeidsinspectie en de OVV lopen nog steeds. Woordvoerders van beide organisaties zeggen niet te weten wanneer die zijn afgerond.