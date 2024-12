Faber baseert hoop op dalende instroom op ontmoedigend harde toon

De Kamer had Faber gevraagd om te onderbouwen waarom ze denkt dat de beoordeling en opvang van asielzoekers met miljarden euro’s minder toe kunnen de komende jaren. In 2027 komt nog maar een derde van het aantal asielzoekers van 2026 naar Nederland, raamt de minister. Oppositiepartijen noemen de bezuinigingen onverantwoord zolang er geen reden is om lagere aantallen te verwachten.

Hoeveel asielaanvragen nieuwe strengere maatregelen gaan schelen, kan Faber ook nu nog niet zeggen, schrijft ze aan de Kamer. De enige maatregel die ze kan becijferen, zou de instroom met ongeveer 12 procent kunnen drukken. Ze wil het moeilijker maken voor vluchtelingen die niet om hun identiteit persoonlijk gevaar lopen, maar vluchten voor algemene gevaren zoals oorlog, om gezinsleden naar Nederland te halen.