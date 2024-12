De Franse kerncentrales draaien ondertussen op volle toeren. Afgelopen vrijdag leverden ze bijna 50 gigawatt, ongeveer 20 procent meer dan het jaargemiddelde. Van deze productie wordt circa 3 gigawatt geëxporteerd naar Duitsland.

In aanloop naar de verkiezingen volgend jaar laait het debat over kernenergie in Duitsland opnieuw op. De verhoogde spanningen met Rusland hebben de nadruk op energiezekerheid verder aangescherpt. Kernenergie raakte in Europa uit de gratie door bezorgdheid over de veiligheid na de Japanse kernramp in Fukushima in 2011. Duitsland besloot daarop onmiddellijk zes kerncentrales te sluiten en het gebruik van de resterende kernreactoren geleidelijk af te bouwen. Het land kan ook niet meer beschikken over goedkoop gas uit Rusland.