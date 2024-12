Wall Street licht omhoog na beste beursmaand dit jaar

De Dow noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 14.976 punten. De hoofdindex won afgelopen maand 7,5 procent en koerst af op een jaarwinst van ongeveer 19 procent. De bredere S&P 500 klom 0,2 procent tot 6045 punten. De graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven klom in november 5,7 procent en is dit jaar al ruim 26 procent gestegen. De Nasdaq won 0,4 procent tot 19.293 punten. De techgraadmeter won vorige maand dik 6 procent en stevent af op een jaarwinst van zo’n 28 procent.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo komen er dinsdag cijfers over het aantal openstaande vacatures in oktober naar buiten. Vrijdag volgt het belangrijke banenrapport van de overheid over de maand november, waarin cijfers worden gemeld over de banengroei en werkloosheid. Die cijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Afgelopen week leidden sterke cijfers over de Amerikaanse economie nog tot vrees bij beleggers dat de centrale bank mogelijk terughoudender zal zijn met toekomstige renteverlagingen.

De chipsector bleef in de belangstelling staan. Volgens persbureau Reuters scherpen de Verenigde Staten de maatregelen tegen de Chinese chipindustrie verder aan. De maatregelen hebben betrekking op de export naar 140 Chinese bedrijven. Ook Amerikaanse chipbedrijven als Lam Research (plus 1,9 procent), KLA (plus 0,5 procent) en Applied Materials (1,6 procent hoger) worden geraakt door de nieuwe exportbeperkingen voor China, evenals het Nederlandse ASMI. Washington wil met exportbeperkingen voorkomen dat China de nieuwste chips kan gebruiken voor militaire doeleinden.

De euro was 1,0486 dollar waard, tegenover 1,0554 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 68,42 dollar per vat. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 72,21 dollar per vat.