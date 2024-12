De ambulance werd afgelopen september door een groepje jongeren gestolen toen die geparkeerd stond in Antwerpen. De medewerkers waren op dat moment bezig met het verlenen van dringende medische hulp. De wagen werd enkele straten verderop achtergelaten en kon snel worden teruggevonden door een track-and-tracesysteem. Het incident leidde tot geschokte reacties in België.

De betrokken jongeren werden geïdentificeerd met beelden van de dashcam en de camera’s in de stad. Zij spraken van een uit de hand gelopen grap na een nacht feesten. In totaal stapten drie jongeren in de ambulance. De 21-jarige Jean C.P. zat achter het stuur en nam Ioannis V. (22) en een 17-jarige jongen mee als passagiers. De minderjarige werd in september door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.

De bestuurder betwistte de feiten niet, maar hij vertelde wel dat hij onder groepsdruk had gehandeld. Ioannis V. zei dat hij niet wist dat Jean C.P. echt met de ziekenwagen zou wegrijden, wat de rechtbank ongeloofwaardig vond. Bij het bepalen van de strafmaat werd onder meer ook rekening gehouden met het gerechtelijk verleden van de twee jongeren, die eerder veroordeeld waren voor drugsmisdrijven.

De rechter vond het gedrag van de jongeren maatschappelijk onaanvaardbaar. „In het geval van een reanimatie of indien er extra middelen nodig zouden zijn geweest uit de ziekenwagen, dan zou dit desastreuze en mogelijk dodelijke gevolgen hebben gehad voor de betrokken patiënt. Dergelijke feiten getuigen van geen respect voor hulpverleners, zijn totaal verwerpelijk en bedreigen de openbare veiligheid.”