Branche vreest duurdere kinderopvang door concurrentie uitzenders

Als zzp’ers vanaf 1 januari in de kinderopvang willen blijven werken, zullen ze in loondienst moeten bij een kinderopvangorganisatie. BK ziet dat een groot aantal zzp’ers dat ook doet. „Helemaal nu de datum van 1 januari in zicht komt”, aldus een woordvoerster. Vanaf die datum gaat de Belastingdienst handhaven op zzp’ers die eigenlijk werk doen dat in loondienst moet worden gedaan.

Maar sommige zzp’ers kiezen voor een alternatieve constructie bij een tussenpartij, zoals uitzendbureaus of payrollbedrijven, „die voormalige zzp’ers direct in een hogere salarisschaal indelen”. „We zien deze bemiddelaars concurreren op arbeidsvoorwaarden”, zegt de woordvoerster, die dit „een kwalijke zaak” noemt.

Sommige uitzenders „flirten” volgens de woordvoerster met de cao Kinderopvang, maar komen in de praktijk de voorwaarden uit de cao niet na. Ook bieden ze vaak een minimaal pensioen, terwijl de kinderopvang een „mooi en zeker pensioen” biedt, aldus de woordvoerster. BK, dat duizend van de 3500 kinderopvangorganisaties bijstaat, raadt kinderopvangorganisaties daarom af om na 1 januari met zzp’ers te blijven werken en vooral in te zetten op het aannemen van mensen in vaste dienst. Dat komt de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede, denkt de brancheorganisatie.

De concurrentie met tussenpartijen zorgt ervoor dat de prijs voor personeel in de kinderopvang wordt opgestuwd, wat extra kosten voor kinderopvangorganisaties betekent. „Dat zal op een of andere manier weer doorgerekend moeten worden, waarmee we van de regen in de drup belanden”, legt de woordvoerster uit. „Waarvan ouders uiteindelijk de dupe zijn.”

Om het werken in loondienst aantrekkelijker te maken, kijken kinderopvangorganisaties kritisch naar hun eigen aanbod, ziet BK. Ze zijn in gesprek met zzp’ers om in dienst te komen en proberen mensen die op zoek zijn naar flexibiliteit tegemoet te komen. Zo wordt het voor zzp’ers „aantrekkelijker om weer in loondienst te komen”, zegt de woordvoerster.