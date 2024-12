Europese Commissie teleurgesteld over uitblijven plasticdeal

Het doel van de VN-top afgelopen week in het Zuid-Koreaanse Busan was om internationaal een juridisch bindend verdrag af te spreken om de productie van plastic in te dammen. Een handvol oliestaten, zoals Saudi-Arabië, hield dit tegen. De top had de laatste moeten zijn, maar is bij gebrek aan consensus opgeschort.

De teleurgestelde EU-onderhandelaars zullen zich nu moeten voorbereiden op de volgende onderhandelingen. Deze worden in het voorjaar van 2025 weer opgepakt.

Vorige week werd al snel duidelijk dat er tussen de 175 deelnemende landen grote verdeeldheid was. De tegenstanders van een verdrag over wereldwijde beperking van plastic vinden dat de aanpak van plastic zich moet richten op plasticafval, en niet op productievermindering.