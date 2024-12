De zaak is slechts een van duizenden klachten over het in Londen gevestigde Revolut. Het van oorsprong Litouwse fintechbedrijf staat volgens de Britse financiële ombudsman bovenaan op het gebied van fraudeklachten, door het gemak waarmee oplichters kunnen toeslaan.

De 700.000 pond werd met toestemming van Revolut overgeboekt van de rekening van een Servisch energiebedrijf naar een 22-jarige Tsjechische oplichter die zich voordeed als een zakenpartner. Het betalingssysteem van Revolut bevroor de overboeking eerst, maar keurde deze later zonder waarschuwing alsnog goed.

De onlinebank kwam vorig jaar in het nieuws toen criminelen door een fout in het betalingsverwerkingssysteem 20 miljoen dollar buitmaakten. Revolut werd tien jaar geleden opgericht en biedt een app aan voor alle geldzaken. De bank telt naar eigen zeggen wereldwijd 50 miljoen klanten.

Revolut ontkent de aantijgingen. De bank stelt zich sinds vorig jaar harder op tegen rekeninghouders die terugbetalingsverzoeken doen, omdat ze slachtoffer zouden zijn geworden van oplichters, blijkt uit gegevens van de Britse financiële ombudsman. Dat leidde tot een stroom van klachten.