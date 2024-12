Deel van winkels The Body Shop maakt doorstart in Nederland

De keten heeft in Nederland 27 vestigingen, met zo’n honderd werknemers inclusief oproepkrachten. Onder de doorstart vallen de vestigingen in Batavia Stad, Roermond, Roosendaal, Rotterdam en de locatie aan de Kinkerstraat in Amsterdam. SHG wil mogelijk nog meer vestigingen overnemen. Volgens de curator wordt daarover op korte termijn meer duidelijk.

De Duitse onderneming zal daarnaast ook de verkoop via de Nederlandse webshop van The Body Shop voortzetten. Die werkt al enige tijd niet, wat volgens een verklaring op de site te maken zou hebben met geplande updates. Maar die situatie duurt inmiddels al maanden. The Body Shop laat weten dat Nederlandse klanten vanaf maandag producten kunnen bestellen via de Duitse website. Deze zullen dan binnen enkele dagen worden bezorgd, aldus de keten.

Herzberg is al bekend met The Body Shop. Zo heeft hij halverwege dit jaar een doorstart gerealiseerd voor 21 winkels van de keten in Duitsland.

The Body Shop werd in Nederland begin vorige maand failliet verklaard. De Britse tak van het bijna vijftig jaar oude cosmeticabedrijf, dat bekendstaat om zijn duurzame haar- en huidproducten, werd eerder dit jaar failliet verklaard. Ook in België was al sprake van een faillissement.

De keten werd in 1976 in het Engelse Brighton opgericht door Anita Roddick. Het concern had ooit 3000 winkels in zeventig landen. In 2006 verkocht Roddick de keten aan de Franse cosmeticareus L’Oréal. Zij overleed een jaar later.