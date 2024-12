De werkzaamheden aan het spoor en spoorbruggen beginnen in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.50 uur en duren tot dinsdag 03.00 uur. Treinreizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via Schiphol. Wie tussen Alphen en Den Haag reist, kan via Gouda gaan.

Zondagochtend zijn er ook werkzaamheden tussen Leiden en Bodegraven, die naar verwachting duren van 06.00 tot 11.00 uur. Gelijktijdig zijn er dan ook werkzaamheden aan de bovenleiding tussen Alphen en Gouda. Wie dan tussen Leiden en Woerden wil reizen, kan via Den Haag Centraal gaan.