De vrouwen werden tussen 1946 en 1950 geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Kinderen met een dergelijke multiraciale afkomst werden in die tijd vaak niet erkend door hun vaders en bij hun moeders weggehaald. Ze werden onder het gezag van de staat geplaatst en naar weeshuizen gebracht die meestal werden gerund door de katholieke kerk. België bood in 2019 excuses aan aan deze kinderen.

De vijf vrouwen zeiden dat ze werden mishandeld en vervolgens in de steek gelaten toen Belgisch-Congo in 1960 onafhankelijk werd. Een rechter zei in 2021 nog dat de klacht van de vrouwen, de eerste in haar soort in Europa, was verjaard. Het hof van beroep oordeelt nu dat de Belgische staat de vrouwen toch moet compenseren voor „de morele schade die voortvloeit uit het verlies van hun band met hun moeder, de schade aan hun identiteit en hun verbinding met hun oorspronkelijke omgeving”.