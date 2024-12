De beroepszaak van vermeend moordmakelaar F. (44) draait om twee veroordelingen. In 2018 kreeg hij achttien jaar cel opgelegd omdat hij in 2015 in Diemen een groep huurmoordenaars op een Amsterdamse crimineel had afgestuurd. Het slachtoffer overleefde de aanslag ternauwernood. De levenslange gevangenisstraf kwam daar in 2019 bovenop, toen de rechtbank F. veroordeelde voor het aansturen van de moord op Eneco-monteur Ali Motamed. De Iraniër werd eind 2015 voor zijn woning in Almere doodgeschoten.

Volgens het OM blijft het „ijzingwekkend” hoe in ontsleuteld berichtenverkeer is te lezen hoe „zonder enige vorm van gevoel, al dan niet op bestelling” is gehandeld. „De moord op Motamed werd ‘een mooi klusje’ genoemd. De reden waarom hij dood moest was niet belangrijk, alleen het geld deed ertoe”, aldus een van de aanklagers.

Het OM ziet F. in beide zaken als „aanjager” en „de man die op afstand de touwtjes in handen had”. F. heeft ontkend, maar net als eerder bij de rechtbank nauwelijks vragen beantwoord. Bij de behandeling van de zaken afgelopen week door het hof deed hij vrijwel steeds een beroep op zijn zwijgrecht.

De strafeis tegen F. volgt in de loop van de middag. Dinsdag voeren zijn advocaten het woord. De uitspraak is voorzien op 8 januari komend jaar.