Salaris ProRail-personeel met nieuwe cao ruim 10 procent omhoog

Vakbondsleden moeten de gemaakte afspraken nog goedkeuren. De bonden hopen de definitieve cao op 10 december vast te stellen. Volgens FNV geldt de overeenkomst voor ongeveer 5500 medewerkers.

De cao-onderhandelingen bij ProRail zaten lange tijd vast. FNV eiste een loonsverhoging van 13 procent, terwijl ProRail een stijging van gemiddeld 5,2 procent bood. Om de eis van de bond kracht bij te zetten, legde personeel van ProRail meerdere keren het werk neer tijdens de ochtendspits.

De nieuwe cao heeft een looptijd van achttien maanden, met ingang van 1 juli dit jaar. Het salaris van ProRail-personeel stijgt vanaf die datum stapsgewijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag en de reiskostenvergoeding.

„Met dit verbeterde onderhandelingsresultaat hebben ProRail en de bonden afgesproken dat de discussie over de ontwikkeling van de koopkracht over de afgelopen jaren is afgerond en dat we deze achter ons laten”, laat de spoorbeheerder weten. „ProRail en de vakbonden zijn blij dat er met dit resultaat een einde is gekomen aan de hinder voor reizigers en verladers in de afgelopen weken. Dit cao-resultaat brengt voor langere tijd duidelijkheid en rust voor de organisatie.”