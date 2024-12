Duitse industrie blijft sterk krimpen, ‘situatie grimmig’

De inkoopmanagersindex van S&P Global voor de omvangrijke Duitse industrie stond in november op een niveau van 43, terwijl een stand van 50 of meer op groei wijst. Dit wijst op een diepe krimp van de industriële activiteit.

De problemen spelen vooral in de Duitse auto-industrie die kampt met een zwakke verkoop, hoge kosten en felle concurrentie van elektrische automerken uit China. Grote Duitse toeleveranciers aan de autosector hebben massaontslagen aangekondigd om de kosten te verlagen en bij Volkswagen dreigen ook vele duizenden banen verloren te gaan door de mogelijke sluiting van fabrieken in Duitsland. Ook de Duitse staalindustrie verkeert in moeilijkheden, mede door concurrentie op de Europese markt van goedkoop staal uit Azië.

De problemen voor de Duitse industrie werden maandag nog eens onderstreept door de brancheorganisatie voor Duitse machinebouwers VDMA. Die meldde dat de orderontvangst in de eerste tien maanden van dit jaar met 8 procent is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Volgens de lobbygroep is met name de vraag naar Duitse machines in de grote markten China en de Verenigde Staten zwak.

De zwakte in Duitsland is ook een belangrijke reden voor de krimp van de industriële bedrijvigheid in de hele eurozone. De graadmeter voor het eurogebied kwam vorige maand uit op 45,2, flink onder de scheidslijn van 50. In Nederland was eveneens krimp voor de industrie te zien, met een stand van 46,6 in november.