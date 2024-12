Het in circa 230 na Christus gemaakte kunstwerk baarde in 2005 veel opzien omdat er oude christelijke inscripties en afbeeldingen op zijn aangebracht. Een van de inscripties meldt dat „de God liefhebbende Akaptos de tafel heeft gedoneerd aan God Jezus Christus als een herinnering”. Het gaat om een van de oudste vermeldingen van Jezus als God die ooit zijn gevonden. Het woord „tafel” verwijst waarschijnlijk naar een tafel die voor het Heilig Avondmaal werd gebruikt.

Een andere inscriptie zegt dat een militaire officier, Gaianos, de aanleg van de vloer betaalde en dat Brutius het werk uitgevoerd heeft. Ook noemt een inscriptie de namen van vier vrouwen, namelijk Primilia, Ciriaka, Dorothea en Chreste. Het mozaïek toont bovendien een van de vroegste voorbeelden van vissen als christelijk symbool.

Het 6 bij 9 meter grote mozaïek is volgens interim-curator Bobby Duke waarschijnlijk een van de belangrijkste archeologische vondsten van de vroegere christelijke kerk. Het mozaïek laat bijvoorbeeld zien dat vrouwen een cruciale rol speelden in de Vroege Kerk, omdat ze bij name worden genoemd. „Dit mozaïek biedt een schat aan nieuwe informatie voor kerkhistorici, te vergelijken met de Dode Zeerollen voor Bijbelwetenschappers.”

Verheugd

Het archeologisch team onder leiding van dr. Yotam Tepper van de Israëlische Oudheidkundige Dienst legde het mozaïek in 2005 bloot omdat er uitbreidingsplannen bestonden voor de Megiddogevangenis. Dit jaar besloot de dienst het mozaïek uit te lenen. Na een reinigings- en conserveringsproces werd het mozaïek in secties verdeeld, zodat het veilig kon worden vervoerd naar het buitenland zonder schade op te lopen.

„De Israëlische Oudheidkundige Dienst is verheugd om eindelijk het belangrijke Megiddomozaïek aan de wereld te presenteren”, zegt Eli Escusido, directeur van de dienst. „Het mozaïek zal gedurende negen maanden te zien zijn in het Museum van de Bijbel. Na tentoonstellingen op enkele andere locaties keert het terug naar Israël. Daarna zal het te zien zijn in een permanente tentoonstelling op dezelfde plaats waar het werd gevonden. De oude plek zal worden ontwikkeld ter wille van bezoekers en toeristen.”

Het mozaïek in Megiddo dat in 2005 werd gevonden. beeld Vidar Norberg

Inmiddels hebben de Israëlische autoriteiten besloten een nieuwe gevangenis te bouwen en het mozaïek tentoon te stellen op de originele plaats in een archeologisch park.

Legerkamp

Op de tentoonstelling in Washington, die op 15 september werd geopend, zijn ook voorwerpen te zien van een kamp van de Romeinse Zesde Legioen Ferrata, dat naast de opgravingsplek was gelegen. Deze objecten betreffen dakpannen, een gegraveerde broodstempel, een bronzen beeldje van de Romeinse huisgod Lar, munten en keramiekfragmenten met de Griekse inscriptie ”Vrede en geluk”.

Het Romeinse kamp lag aan de voet van Tel Megiddo. Deze archeologische heuvel is in Israël een van de belangrijkste attracties voor toeristen vanwege het historisch belang. In de buurt werden eeuwenlang veldslagen uitgevochten en velen geloven dat hier in de toekomst een laatste, beslissende slag zal plaatsvinden, in het nabijgelegen dal van Armageddon.