Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren juist de demonstranten gewelddadig. Er zouden tijdens de protesten 113 agenten gewond zijn geraakt, van wie er vier nog in het ziekenhuis liggen. In totaal zijn 224 mensen opgepakt.

Het is al ruim een maand onrustig in Georgië na de omstreden uitslag van de verkiezingen. Afgelopen donderdag intensiveerden de protesten, nadat de premier had aangekondigd dat de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie voorlopig worden stilgelegd. De afgelopen vier nachten kwam het telkens tot confrontaties met de politie, die onder meer traangas, een waterkanon en rubberkogels heeft ingezet.

Zoerabisjvili noemt de laatste demonstraties „weer een krachtige nacht van Georgiërs die opstaan om de grondwet en hun Europese keuze te verdedigen. De vastberadenheid op straat lijkt niet te stoppen!” De president erkent de verkiezingsuitslag en het nieuwe parlement niet en wil daarom blijven zitten als haar termijn over twee weken afloopt. Volgens haar zou de regering steeds meer toenadering zoeken tot Rusland en de band met het Westen op het spel zetten.