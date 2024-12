Een deel van de activisten komt van eilanden in de Stille Oceaan, die worden bedreigd door zeespiegelstijging en klimaatrampen. VN-lidstaten hebben om dit advies gevraagd bij het gerechtshof na een verzoek van eilandstaat Vanuatu. De activisten hopen dat de uitkomst van de zaak landen aanzet tot meer klimaatactie.

De uitspraak van het hof is niet bindend, maar volgens de actievoerders kan deze wel veel gewicht in de schaal leggen. Bij de demonstratie voor het hof zijn maandag ook jongeren uit andere landen aangesloten. De manifestatie is georganiseerd door onder meer World’s Youth for Climate Justice en de Pacific Islands Students Fighting Climate Change.