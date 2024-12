Aantal mbo’ers daalt verder, sector waarschuwt voor gevolgen

„We moeten nu in actie komen om te voorkomen dat de boel vastloopt”, waarschuwt Tekin. In uiteenlopende sectoren, van de bouw en techniek tot de zorg, bestaan nu al grote tekorten op de arbeidsmarkt. Die lopen verder op als de instroom van nieuwe mbo’ers achterblijft. Ten opzichte van 2020 is het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs met 30.000 afgenomen.

Het grootste deel van de mbo’ers volgt een beroepsopleidende leerweg. Het aantal studenten in die categorie bleef stabiel, maar de sector had gerekend op een toename van ongeveer 10.000. Bij de mbo’ers die werken en leren combineren, was er een daling van 1,5 procent. Ook dat valt tegen.

Volgens Tekin moeten de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven samen het mbo aantrekkelijker maken. „Dat betekent investeren in goede begeleiding, flexibele leerroutes en de waardering van vakmanschap.” Investeringen zijn volgens hem ook noodzakelijk. Bezuinigingen op een stagefonds voor de zorgsector noemt de bestuurder „onbegrijpelijk”.