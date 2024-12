Verffabrikant AkzoNobel aan kop in AEX na koopadvies

Volgens ingewijden wordt onder meer ASMI (min 1,6 procent) getroffen door de nieuwe Amerikaanse beperkingen. ASML ging mee omlaag en zakte 1,5 procent. Besi hield het verlies beperkt tot 0,4 procent. Vorige week gingen de chipbedrijven nog flink omhoog nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat de nieuwe maatregelen mogelijk minder streng uitvallen dan gevreesd.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 880,86 punten. De hoofdindex boekte over november een kleine winst van 0,9 procent en koerst aan het begin van de laatste beursmaand van het jaar af op een winst van zo’n 12 procent in 2024. De MidKap won 0,1 procent tot 870,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd.

Prosus klom 0,4 procent na publicatie van de definitieve halfjaarcijfers. De techinvesteerder zag de nettowinst in de zes maanden tot en met september sterk stijgen dankzij de verkoop van aandelen van bedrijven waarin het belangen heeft. IMCD daalde een fractie. De chemicaliëndistributeur werd door Deutsche Bank van de verkooplijst gehaald.

WDP won 0,5 procent. Het vastgoedbedrijf heeft zijn portefeuille in Frankrijk verdubbeld met de overname van twee logistieke centra voor ongeveer 315 miljoen euro.

In Europa stond de autosector in de belangstelling. Stellantis zakte 7 procent in Parijs, na het vertrek van topman Carlos Tavares bij het moederbedrijf van Opel, Fiat, Peugeot, Citroën en Jeep. Tavares lag onder vuur na een winstwaarschuwing en liet eerder al weten begin 2026 met pensioen te gaan. In Frankfurt verloor Volkswagen 2 procent. Bij negen van de tien Duitse fabrieken van het autoconcern wordt kort gestaakt. De waarschuwingsstakingen zijn het gevolg van het conflict over de beloning van de ongeveer 120.000 werknemers in de Volkswagen-fabrieken.

De euro was 1,0506 dollar waard, tegenover 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 68,52 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 72,40 dollar per vat.