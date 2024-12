In totaal werden in november 46.228 hypotheken aangevraagd, ongeveer 40 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarvan waren 28.866 aanvragen bestemd voor de aanschaf van een woning, de overige betreffen oversluitingen en verhogingen. Binnen de kopersmarkt steeg de gemiddelde waarde van een hypotheek naar bijna 506.000 euro, het hoogste niveau ooit, aldus HDN.

Het valt volgens HDN op dat steeds meer jonge kopers kiezen voor een nieuwbouwwoning. Zo lag het percentage jonge kopers dat voor dit type woning ging in november 2020 nog op 15 procent, de afgelopen maand was dat ruim 26 procent.

De zogeheten niet-kopersmarkt bestaat volgens HDN met name uit hypotheekverhogers, goed voor 13.305 aanvragen. „Die zijn een stuk actiever geworden in vergelijking met eerdere jaren, waarbij gemiddeld 85.000 euro aan hypotheek werd aangevraagd”, aldus het hypotheekplatform.

Het is al langer druk op de hypotheekmarkt. Zo meldde HDN eerder dat in het derde kwartaal ruim een vijfde meer aanvragen werden ingediend dan in dezelfde periode een jaar eerder.