Omzet winkeliers stijgt opnieuw, wel daling in supermarkten

De groei is vooral te danken aan de non-foodsector, ofwel winkels waar geen levens- en genotmiddelen worden verkocht. In die sector steeg de omzet met 4,2 procent en was het volume 3,7 procent hoger. Bij winkels in voedings- en genotmiddelen daalde de omzet met 1,8 procent en nam het volume af met 5,4 procent. De omzet van supermarkten lag 2,9 procent lager en de omzet van speciaalzaken steeg 6,3 procent.

Sinds 1 juli dit jaar mogen supermarkten geen sigaretten en andere tabaksproducten meer verkopen. Dat heeft een stevige hap uit hun omzetten genomen. De consument kan voor rookwaren nog wel terecht bij bijvoorbeeld speciaalzaken.

Binnen non-food werd meer omzet behaald door elektronicazaken, winkels in recreatieartikelen, doe-het-zelfketens, drogisterijen en kledingwinkels. Schoenenwinkels en meubelzaken hadden een lagere omzet.

Webwinkels hebben 8,5 procent meer omgezet. De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, steeg met 1,5 procent.

Volgens het CBS zijn de omzetcijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van kalenderdagen in oktober. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,3 procent hoger dan in oktober 2023.