China veroordeelt bezoek Taiwanese president aan Hawaii

Zoals de meeste landen in de wereld erkennen de Verenigde Staten Taiwan diplomatiek officieel niet. Maar het land is wel Taiwans belangrijkste bondgenoot, geldschieter en wapenleverancier. Lai is bezig met zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn aantreden in april. Die begint met een tweedaagse tussenstop op Hawaii, gevolgd door een rondreis door de Stille Oceaan. Hij is er door de Amerikanen met alle egards ontvangen.

Lai verklaarde tijdens een diner in de VS dat er „geen winnaars” zijn bij een conflict en dat „samen vechten nodig is om oorlog te voorkomen”. Hij reist na Hawaii door naar de Marshalleilanden, Palau en Tuvalu. Deze eilandstaten in de Stille Oceaan behoren tot de twaalf landen die de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen. Lai keert vervolgens via het Amerikaanse eilandje Guam, waar hij een enkele nacht blijft, terug naar huis.

Taiwan wordt sinds 1949 onafhankelijk van de regering in Beijing bestuurd. Chinese nationalisten vestigden zich er nadat ze de burgeroorlog van de communisten hadden verloren. De Chinese regering beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die ooit weer bij de rest van het land moet horen. Het Chinese ministerie van Defensie zei in oktober dat Beijing „oprecht streeft naar een vreedzame hereniging”, maar nooit zal beloven geweld uit te sluiten.