De cao’s voor de brouwerijen, commerciële tak en het internationale Heineken Group verlopen eind dit jaar alle drie. FNV vraagt om 7 procent meer loon in 2025, CNV om 5 procent. Heineken stelt een loonsverhoging van 6,3 procent voor in twee jaar.

„Heineken houdt voet bij stuk en komt ons tot nu toe nauwelijks tegemoet”, laat Altundal weten. Eerst staakten werknemers één dag, een week later twee dagen. „We proberen zo min mogelijk pijn te creëren, maar Heineken leunt nog eens achterover.” Daarom was het volgens de vakbondsbestuurder tijd om de acties verder op te bouwen.

CNV-onderhandelaar Mirjam van Leussen zegt dat Heineken van alles probeert om „de actiebereidheid van werknemers te ondermijnen”. Zo zou de brouwer infosessies organiseren en voortdurend langskomen op actielocaties. „Maar het gaat ze niet lukken om op deze manier verdeeldheid te zaaien”, aldus CNV, die alleen betrokken is bij de cao voor de 1200 werknemers in de brouwerijen van Heineken in Zoeterwoude en Den Bosch. „De acties gaan door tot er een nieuwe cao is.”

Heineken zelf zegt continu te proberen weer met de bonden om tafel te gaan sinds de vakbonden aangaven uitonderhandeld te zijn. De brouwer heeft een aangepast voorstel gedaan waarin „grote stappen” zijn gemaakt op salaris en maatwerkroosters, „om aan de wensen tegemoet te komen”, aldus een woordvoerder.

„Het is een disproportioneel zwaar middel met grote gevolgen: voor onze productie, en uiteindelijk voor onze betrouwbaarheid richting onze klanten en consumenten”, vindt Heineken. De woordvoerder gaf aan dat er „vooralsnog genoeg bier in de keten zit”. Consumenten lijken dus nog niet te hoeven vrezen voor lege schappen in de supermarkt of lege fusten in het café. Maar „dit kun je niet tot in oneindigheid volhouden”, voegde hij daaraan toe.

De stakingen hebben bovendien een „grote impact op het onderlinge teamgevoel”, zegt Heineken. Minder dan 15 procent van iedereen die onder de cao valt, zou meedoen aan de stakingen.