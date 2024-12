Noorwegen schort omstreden plannen voor diepzeemijnbouw op

Voor de SV was de mogelijke natuurschade die mijnbouw op de zeebodem kan veroorzaken niet te verkroppen. De andere partijen zijn akkoord gegaan met de eis om af te zien van een eerste ronde van vergunningsaanvragen. Tot dusver zag het ernaar uit dat Noorwegen al in de eerste helft van volgend jaar vergunningen zou uitgeven voor het actief zoeken naar natuurlijke hulpbronnen.

Volgens verkennende onderzoeken bevat de zeebodem onder Noorse wateren „substantiële” hoeveelheden metalen en mineralen, variërend van koper tot zeldzame aardmetalen. Daar is wereldwijd veel vraag naar, onder meer voor de energietransitie. Tegenstanders wijzen erop dat nog maar weinig bekend is over de gevolgen van diepzeemijnbouw op het zeeleven. Zij vrezen grote schade aan ecosystemen en aan populaties van dieren die in zee leven als de plannen worden doorgezet.

Greenpeace noemt het besluit „een cruciale overwinning” in de strijd tegen diepzeemijnbouw. „Dit moet de nagel aan de doodskist zijn van deze verwoestende sector”, stelt het hoofd van Greenpeace Noorwegen Frode Pleym.