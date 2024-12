Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en verwante rebellengroepen „controleren de stad Aleppo, met uitzondering van de wijken die worden gecontroleerd door de Koerdische strijdkrachten”, zei de voorzitter van het Observatorium, Rami Abdel Rahman, tegen persbureau AFP. „Voor het eerst sinds het begin van het conflict in 2012 is Aleppo niet meer in handen van het Syrische regime.

Zaterdag zei het Syrische regeringsleger zijn troepen tijdelijk terug te trekken uit Aleppo om een tegenoffensief voor te bereiden.