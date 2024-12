Vanaf 1 januari gaat de Belastingdienst controleren en handhaven of zzp’ers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. „Er is maar een beperkt deel van de zzp’ers dat geraakt wordt door de handhaving en wetgeving die gaat komen”, legt Koops uit. In totaal gaat het volgens hem om ongeveer 600.000 zzp’ers die arbeid verkopen aan organisaties en mogelijk als schijnzelfstandige aan het werk zijn.

Koops schat in dat 10 tot 15 procent van die groep uitwijkt naar een uitzendbureau. „De andere 80 procent zal voor een deel doorgaan als zzp’er en voor een deel in loondienst gaan, of zoekt een inkomen elders.” De uitzendbranche zal het meest profiteren van stoppende zzp’ers in sectoren als de beveiliging en kinderopvang, verwacht de directeur.

Wel benadrukt hij dat het voor een uitzendbureau makkelijker is om in te stappen in branches waar de tarieven lager liggen. Dan kunnen de lonen gelijkgetrokken worden met het tarief dat zzp’ers rekenen, als ook het pensioen, risico bij ziekte en vakantiedagen worden meegeteld.

Opdrachtgevers maken uiteenlopende keuzes in hoe ze omgaan met de veranderingen, ziet Koops. In sommige branches, zoals de kinderopvang, „komt geen zzp’er meer binnen”. Er zijn ook sectoren, zoals de bouw, waar werkgevers geen gezamenlijke lijn trekken. „Ze zijn allemaal bezig om goed te kijken naar wie ze inhuren.”

Uitzendconcern Randstad gaf eerder aan dat het bedrijf veel vragen krijgt van werkgevers en werknemers, maar toen veranderde er nog weinig in de constructies. Inmiddels is er een lichte verschuiving zichtbaar van zzp naar uitzend- en detacheerconstructies. Het bedrijf begon recent samenwerkingen met Uber Eats en ggz-instelling Parnassia, waarbij zzp’ers wordt aangeboden via een andere contractvorm hun werk te blijven doen, inspelend op de naderende start van de handhaving.

Maar ook woningcorporaties, het onderwijs of partijen binnen de financiële sector kloppen bij Randstad aan, ziet Jan van Helden, operationeel directeur binnen Randstad Professional, die benadrukt dat Randstad „meer dan alleen een uitzendbureau is”. „Dat partijen de komende maand beleidsmatige beslissingen gaan nemen, is wel een sterke verwachting.”