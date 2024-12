In november zijn 34.434 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat zijn er 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ruim 2000 meer dan een maand eerder. Hybride auto’s waren goed voor een marktaandeel van bijna 40 procent. Volledig elektrische auto’s namen ruim 39 procent van de markt in beslag. Daarmee steeg de verkoop van volledig elektrische auto’s met 41 procent ten opzichte van november 2023. Nog geen vijfde van de nieuw verkochte auto’s vorige maand was een benzinevariant.

De gewildheid van dieselauto’s is al langer op zijn retour en dat bleek vorige maand ook weer. In november werden er 207 nieuwe dieselauto’s geregistreerd, goed voor een marktaandeel van slechts 0,6 procent.

De auto’s van Volkswagen waren het populairst, maar ook Tesla’s waren in trek. Op plek 3, 4 en 5 van meest geregistreerde automerken stonden respectievelijk Toyota, Volvo en Kia. De Tesla Model Y was met 1867 registraties het bestverkochte automodel van de maand.

Tot nu toe zijn er dit jaar 344.624 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat is vrijwel gelijk aan de 343.192 registraties in dezelfde periode vorig jaar, meldt de branche. Voordat de autoverkoop in september weer opkrabbelde, was maandenlang sprake van een daling. In oktober spraken BOVAG en RAI Vereniging van een teken van voorzichtig herstel van de markt, maar vonden ze het nog te vroeg voor definitieve conclusies.

Ook na de cijfers van november blijft BOVAG nog een slag om de arm houden. „Een paar maanden geleden hadden we het negatiever verwacht dan het nu lijkt, daar zijn we blij mee. Het is wachten wat de laatste maand doet”, laat een woordvoerder van de brancheorganisatie weten. December kan vaak „wispelturig” zijn als het om de verkoop van auto’s gaat, benadrukt hij.

Bedrijven zijn duidelijk bezig met het elektrificeren van hun wagenpark, maar consumenten zouden nog terughoudend zijn met het kopen van een elektrische auto. De markt voor stekkerwagens moet het dan ook vooral hebben van zakelijke kopers.