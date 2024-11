Zelfs in China, de grootste bontproducent ter wereld, is de bontproductie volgens GAIA sinds 2022 meer dan gehalveerd. In Nederland is het fokken van dieren voor bont al verboden. In sommige andere Europese landen zoals Finland, Polen en Denemarken mogen dieren nog wel gefokt worden voor hun vacht.

Maar ook Europese producenten zien hun activiteiten sterk teruglopen door veranderende wetgeving en een afnemende vraag. „De dalende vraag naar bont en de groeiende afkeer van de bevolking voor deze industrie tonen aan dat het hoog tijd is om definitief afscheid te nemen van deze wrede praktijk”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef.

In Nederland is de verkoop van bont niet verboden. De Nederlandse stichting Bont voor Dieren ijvert al jaren voor een verbod en probeert ook de verkoop van tweedehandsbont in Nederland aan banden te leggen. Tientallen kringloopwinkels hebben zich al bij het initiatief aangesloten.