Sheinbaum nuanceerde die bewering al snel op X. „We benadrukken dat het standpunt van Mexico niet is om grenzen te sluiten, maar om bruggen te bouwen tussen regeringen en volkeren”, aldus de president. „In ons gesprek heb ik president Trump de strategie uitgelegd die Mexico volgt om het migratiefenomeen aan te pakken, met respect voor mensenrechten. Dankzij deze strategie worden migranten opgevangen voordat ze de grens bereiken.”

De Mexicaanse president haalde dinsdag nog uit naar Trump, nadat hij bekend had gemaakt importheffingen te gaan invoeren op producten uit Mexico en Canada. Sheinbaum dreigde economische maatregelen tegen de VS te nemen als Trump doorgaat met de plannen, die volgens haar regering niet alleen Mexico zouden schaden, maar ook honderdduizenden banen zouden kosten in de VS en het leven voor Amerikanen duurder zouden maken.