Volgens het bureau is voor sommige bedrijfstakken in Nederland het effect van de importtarieven wel groter omdat ze relatief veel exporteren naar de VS. Zo zal de productie afnemen van machines en apparaten (min 6 procent), elektronische en optische producten (min 5,7 procent) en voertuigen (min 5,3 procent), aldus het CPB.

Daar staat tegenover dat Nederlandse dienstverleners in de telecommunicatie, luchtvaart en verhuur en lease van machines en apparatuur juist profiteren omdat Amerikaanse diensten duurder worden. De productie van die diensten stijgt volgens het CPB rond de 3 procent, al zullen er op korte termijn wel aanpassingskosten zijn, waaronder investeringen in capaciteit.

Het bureau stelt verder dat de Amerikaanse heffingen de productie in de VS zelf van bijvoorbeeld voertuigen en elektrische apparaten stimuleren, omdat minder uit het buitenland wordt geïmporteerd. Maar door de duurdere import van andere consumptiegoederen zullen de consumentenprijzen in de VS stijgen. Ook krijgen Amerikaanse bedrijven te maken met duurdere import van materialen, wat hun concurrentiepositie verslechtert.

Het CPB keek ook naar mogelijke vergeldingsacties waarbij de Europese Unie eigen heffingen oplegt op Amerikaanse producten. Volgens het bureau zijn er in Nederland en Europa dan kleine extra dalingen bij import en export. Europese landen gaan dan ook meer handelen met landen elders in de wereld.