Directeur reformatorische school VS blij met plan Trump om ministerie van Onderwijs te slopen

Hoewel vrijwel iedereen liever bouwt dan afbreekt, zal McMahon zeker lof oogsten als ze slaagt in de afbraak van haar eigen ministerie. Veel Republikeinen willen al jaren dat het federaal ministerie van Onderwijs wordt ontmanteld. Het in 1979 onder de Democratische president Jimmy Carter opgerichte ministerie is volgens Republikeinen een bolwerk van linkse ideeën en vergeven van de atheïstische opvattingen van de invloedrijke Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952). Deze denker, wiens oeuvre uit 37 kloeke delen bestaat, wilde dat kinderen door het onderwijs „bevrijd” worden van allerlei ‘vooroordelen’, vooral de christelijke.

De in de Verenigde Staten bekende christelijke opinieleider Albert Mohler zegt dat de progressieve culturele elite in het voetspoor van Dewey scholen zien „als natuurlijke fabrieken om het soort burgers af te leveren dat ze willen produceren. Dat betekent dat ze controle wil krijgen over de geest van kinderen en uiteindelijk hun hart.” Mohler noemt dit „een directe ondermijning van het ouderlijk gezag”.

Republikeinen die strijden voor het behoud van conservatieve waarden, is die controle vanuit het ministerie van Onderwijs een doorn in het oog. Behalve dat zij vinden dat onderwijs vooral een zorg is waarvoor ouders verantwoordelijk zijn, wijzen ze er ook op dat de Amerikaanse grondwet onderwijs niet als taak van de federale overheid noemt. Vandaar dat ze Trumps plan steunen om onderwijsbeleid in handen te geven van de afzonderlijke staten. En dan nog dient de invloed van die overheden beperkt te zijn. Betsy DeVos, de vorige minister van Onderwijs onder Trump, noemde het ministerie deze week nog „een totale, geldverslindende mislukking”.

James Bazen, directeur van de Grace Christian Academy, een reformatorische highschool in Grand Rapids, deelt de gedachte dat de school aan de ouders toebehoort. „Volgens de Bijbel ligt de plicht tot onderwijs uiteindelijk in handen van de ouders, omdat het onderwijs hun door God is gegeven. Ouders kunnen hulp ontvangen van priesters en profeten (ten tijde van het Oude Testament), rabbijnen en vrome leraren (christelijk onderwijs vandaag de dag), maar het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Dit is ook gebaseerd op Romeinen 13. De Schotse theoloog Samuel Rutherford legt in zijn boek Lex Rex duidelijk uit dat de overheid zich moet beperken tot het bevorderen van het goede en straffen van het kwade.”

Als directeur van een reformatorische school voor voortgezet onderwijs zegt Bazen weinig merkt van het landelijk ministerie van Onderwijs, behalve dat het probeert ideologisch linkse programmapunten op te dringen. Geld vanuit Washington krijgt hij nauwelijks.

Het idee van Trump om taken van het federale ministerie over te hevelen naar de ministeries van de afzonderlijke staten, ziet Bazen in zekere zin als een positieve ontwikkeling. „Dat zou het einde betekenen van sommige onderdelen van de woke-agenda.” Nog meer steunt hij de gedachte om bevoegdheden door te schuiven naar lokale overheden. „Ambtenaren bij de federale overheid weten niet wat een lokale gemeenschap nodig heeft. Hogere overheden dringen verplichtingen op die tijd opslokken van het onderwijs en van studenten.”

Voor zijn eigen school zal de opheffing van het federale onderwijsministerie overigens niets betekenen. „We leggen alleen verantwoording af aan de lokale overheid op het gebied van brandveiligheid en aan de lokale gezondheidsdienst. Wij zijn een door ouders gerunde school. De federale regering en staatsregeringen hebben geen invloed op wat wij onderwijzen en we ontvangen geen financiering vanuit de overheid. De kosten van het onderwijs worden gedragen door de ouders.”

Anti-onderwijshouding

Zowel Bazen als Mohler verwachten niet dat Trump zijn plannen echt kan realiseren. Mohler: „Daarvoor ontbreekt het hem aan voldoende steun in het Congres. Want dat moet een wet aannemen waardoor het ministerie wordt opgeheven. En die wet krijgt geen meerderheid.” Bazen: „Een voorstel tot opheffen van het ministerie wordt uitgelegd als een anti-onderwijshouding. Onterecht. Maar dat vormt wel een blokkade.”

„Het is hoog tijd dat we een einde maken aan dit bureaucratisch ministerie dat veel geld kost” - Mike Rounds, Republikeins senator

Dat weerhield de Republikeinse senator Mike Rounds er vorige week niet van een wetsvoorstel in te dienen, dat de opheffing van het ministerie van Onderwijs beoogt. „Het is hoog tijd dat we een einde maken aan dit bureaucratisch ministerie dat veel geld kost (vorig jaar 114 miljard, WK) en dat meer kwaad dan goed doet”, aldus Rounds. Hij hoopt dat het Congres akkoord gaat, nu de Republikeinen in beide kamers van het Congres een kleine meerderheid hebben.

Bazen zelf ziet meer in het idee om het geld voor onderwijs te koppelen aan een student. De leerling krijgt het geld en dat gaat dan naar die school die door de ouders van de student wordt gekozen. Dat gebeurt al in sommige staten, maar is niet overal de regel. Onder de vorige minister, Betsy DeVos, begon dat idee op het federale ministerie van Onderwijs wortel te schieten. „Als de regering-Trump dat zou gaan regelen, zou dat geweldig zijn. Dat zou ook onze school ten goede komen.”