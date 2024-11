Mexico waarschuwt: verlies 400.000 banen in VS door importheffing

De auto-industrie is de belangrijkste productiesector, die voornamelijk naar de VS exporteert. Grote Amerikaanse autofabrikanten als Ford en General Motors produceren in Mexico en volgens Ebrard worden juist zij getroffen door de importheffingen. De verwachting is dan ook dat de fabrikanten na de invoering van de heffingen hun prijzen in de VS moeten verhogen. „Onze schatting is dat de gemiddelde prijs van deze voertuigen met 3000 dollar per stuk omhooggaat”, stelt Ebrard.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum suggereerde eerder al te kunnen reageren met het invoeren van eigen importheffingen. Maar, zo waarschuwde zij, dat kan wel ernstige economische gevolgen hebben. „Het ene tarief wordt gevolgd door het andere als reactie, en zo verder, totdat we gezamenlijk bedrijven in gevaar brengen”, aldus de president.

Mexico is de belangrijkste handelspartner van de VS. De Mexicaanse regering schat dat er nu jaarlijks voor 800 miljard dollar wordt verhandeld tussen de twee landen.