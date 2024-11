Opkomst bij coronaprik blijft lager dan vorig jaar

Het coronavaccin is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. In die groep heeft ongeveer 43 procent een inenting gekregen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, mogen zich laten vaccineren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een aangeboren afweerstoornis, diabetici, mensen met dementie, mensen met ernstig overgewicht, hiv-patiënten en mensen met het syndroom van Down. Zorgmedewerkers kunnen de inenting ook krijgen. Zwangere vrouwen komen dit jaar in principe niet meer in aanmerking voor de prik.

In het rioolwater zijn nauwelijks deeltjes van het coronavirus te vinden. Dat kan erop wijzen dat weinig mensen momenteel besmet zijn. De zogeheten virusvracht daalde vorige week met bijna 22 procent. Precies een jaar geleden waren de concentraties virusdeeltjes vier keer zo hoog.